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الاقتصادية

الديون الوطنية الكورية تتجاوز لأول مرة 800 تريليون وون

Write: 2020-11-10 13:26:21Update: 2020-11-10 14:31:59

الديون الوطنية الكورية تتجاوز لأول مرة 800 تريليون وون

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الثلاثاء، زادت قيمة العجز في الإنفاق الحكومي إلى مستوى 108 تريليونات وون، وتجاوزت قيمة الديون الوطنية لأول مرة مستوى 800 تريليون وون.
وقال التقرير إن إجمالي حجم العائدات الحكومية بلغ 354.4 تريليون وون خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، بانخفاض مقداره 5.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى تراجع العائدات الضريبية بمقدار 13.4 تريليون وون.
وبلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة 434.8 تريليون وون، بزيادة مقدارها 48.8 تريليون وون بسبب تخصيص أربع ميزانيات تكميلية للتغلب على أزمة فيروس كورونا.
وبهذا سجل رصيد الميزانية الموحدة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام عجزا تبلغ قيمته 80.5 تريليون وون، وهو ما تسبب في زيادة حجم الديون الوطنية ليصل إلى 800.3 تريليون وون في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكان إجمالي حجم الديون الوطنية قد بلغ 699 تريليون وون في نهاية العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي حجم الديون الوطنية في نهاية هذا العام إلى 846.9 تريليون وون.
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