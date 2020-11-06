الرئيس الكوري مون يحضر سلسلة من مؤتمرات القمة مع دول آسيان

Photo : YONHAP News

أعلن المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" اليوم الثلاثاء أن الرئيس "مون جيه إين" سيحضر خمسة مؤتمرات قمة عبر الفيديو مع قادة دول منظمة "آسيان" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.ومن بين مؤتمرات القمة الخمسة المرتقبة، القمة بين كوريا ودول منظمة "آسيان"، والقمة بين كوريا ودول نهر ميكونغ، وقمة آسيان زائد 3، وقمة شرق آسيا، بالإضافة إلى المؤتمر الإقليمي الخاص باتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة.وسيبحث الرئيس "مون" سبل تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا في القمة بين كوريا ودول منظمة "آسيان"، وسيؤكد على ضرورة بذل الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا في قمة آسيان زائد 3.أما في قمة شرق آسيا فسيتناول مع قادة الدول المشاركة القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام المستدام فيها.