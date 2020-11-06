سيول وواشنطن تتفعان على التعاون الوثيق للإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" اجتمعت مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الاثنين في واشنطن، حيث اتفقت معه على التعاون الوثيق للإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن الجانبين الكوري والأمريكي قد تباحثا حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تنمية علاقات التحالف بين سيول وواشنطن، وإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الوزيران بتوسيع التحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليكون تحالفا استراتيجيا شاملا مبنيا ليس فقط على التعاون الأمني بل على التعاون في حل القضايا الاقتصادية والإقليمية والدولية أيضا.وتبادلا الآراء حول انتخابات رئاسة منظمة التجارة العالمية، حيث اتفقا على مواصلة المباحثات بهذا الشأن.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "بومبيو" أكد على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن، باعتباره ركيزة أساسية للسلام والأمن في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.وأضافت أن الوزيرين تبادلا الآراء حول ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية والسياسات الأمريكية تجاه المحيطين الهندي والهادئ، والسياسات الكورية لتنمية العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ" قد وصلت إلى واشنطن يوم الأحد الماضي في زيارة للولايات المتحدة تستغرق أربعة أيام بناء على دعوة وجهها إليها الوزير الأمريكي "بومبيو".ومن جهة ثانية، التقى كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين "لي دو هون" الذي رافق الوزيرة الكورية "كانغ" في زيارتها لواشنطن، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، حيث تبادل معه الآراء حول منع كوريا الشمالية من شن استفزازات عسكرية، خاصة في أعقاب انتخابات الرئاسة الأمريكية.