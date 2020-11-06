زيادة عدد المشتركين في التأمين على العمل للشهر السادس على التوالي

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شهد عدد المشتركين في التأمين على العمل في كوريا الجنوبية زيادة بمقدار 364 ألف شخص في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت أيضا زيادة للشهر السادس على التوالي، ليرتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 14 مليونا و230 ألف شخص.وبلغ عدد المشتركين الجدد في التأمين على العمل في صناعات الخدمات 393 ألفا في أكتوبر، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذا القطاع إلى 9 ملايين و840 ألفا.لكن عدد المشتركين العاملين في قطاعات الجملة انخفض بمقدار 12 ألفا و400، كما انخفض عدد العاملين المشتركين في قطاعات المطاعم والفنادق بمقدار 22 ألفا.أما عدد المشتركين في قطاعات التجزئة فزاد بمقدار 15 ألف شخص، فيما انخفض عددهم في الصناعات التحويلية بمقدار 45 ألفا.وبلغت قيمة مدفوعات إعانة البطالة في شهر أكتوبر الماضي 990 مليار وون، بعد أن كانت قد تجاوزت تريليون وون لـ5 أشهر متتالية منذ شهر يونيو الماضي.