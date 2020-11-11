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السياسية

برلمانيون كوريون وأمريكيون ويابانيون يناقشون تأثيرات الانتخابات الأمريكية

Write: 2020-11-11 11:23:27

برلمانيون كوريون وأمريكيون ويابانيون يناقشون تأثيرات الانتخابات الأمريكية

Photo : YONHAP News

عقد نواب برلمانيون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤتمرا مشتركا عبر الفيديو أمس الثلاثاء، ناقشوا فيه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وتداعياتها المحتملة على منطقة شمال شرق آسيا.
ووفقا لمصادر في البرلمان الكوري، قام المشاركون في الاجتماع البرلماني الثلاثي الثامن والعشرين بتقييم السياسات المحتملة لإدارة "جو بايدن" القادمة تجاه الصين وتأثيرها الإقليمي، كما تبادلوا الآراء حول السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا".
وتوصلت الدول الثلاث إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى بناء المزيد من الهياكل التعاونية فيما بينها للتعامل مع جائحة كورونا، والقضية النووية لكوريا الشمالية.
وقد ضم وفد كوريا الجنوبية في هذا المؤتمر كلا من "سونغ يونغ كيل" من الحزب الديمقراطى الحاكم، و"بارك جين" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسى، بينما ضم الوفد الأمريكي عضو مجلس النواب "مارك تاكانو"، وضم الوفد الياباني عضو مجلس النواب "ماساهارو ناكاجاوا".
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