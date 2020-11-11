سيول تواصل المناقشات مع طوكيو حول قضية العمل القسري في زمن الحرب

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها سوف تواصل إجراء المناقشات مع الجانب الياباني من أجل حل قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وأدلى مسؤول كبير في الوزارة بهذا التصريح أمس الثلاثاء، بعد أن بدأ سريان مفعول الإشعار العام الصادر عن محكمة كورية جنوبية إلى شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة بشأن تعويض ضحايا العمل القسري. وكرر المسؤول موقف كوريا بأنها مستعدة لمناقشة الحلول المعقولة مع احترام الأحكام القضائية وحقوق الضحايا، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين.ويذكر أن محكمة منقطة "ديجون" قد أصدرت ذلك الحكم الذي ينص على تصفية أصول الشركة اليابانية المصادرة في كوريا الجنوبية من أجل تعويض الضحايا. وفي المقابل، رفضت شركة "ميتسوبيشي" الرد على طلب المحكمة. ووفقا لوسائل الإعلام اليابانية، كررت "ميتسوبيشي" أمس ادعاءها بأنه تمت تسوية جميع التعويضات بموجب معاهدة تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو، الموقعة في عام 1965.وفي نوفمبر من عام 2018، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركة "ميتسوبيشي" بدفع تعويضات لخمسة كوريين من ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، بمقدار 100 إلى 150 مليون وون لكل منهم.وبعد أن رفضت "ميتسوبيشي" مرارا طلبات الضحايا لإجراء مفاوضات، بدأ الضحايا في اتخاذ إجراءات قضائية في العام الماضي للاستيلاء على أصول الشركة في كوريا الجنوبية وتصفيتها. وأصدرت محكمة "ديجون" أيضا إخطارا عاما يأمر بمصادرة الأصول الخاص بالشركة اليابانية، وسيبدأ سريان مفعوله يوم 30 ديسمبر.