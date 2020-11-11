رئيس المخابرات الكورية يلتقي مع رئيس الوزراء الياباني

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صرح رئيس هيئة المخابرات الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء بأنه التقى مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" حيث نقل له إرادة الرئيس "مون جيه إين" لتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين.صرح بذلك مدير جهاز المخابرات الوطنية "بارك جي وون" للصحفيين بعد اجتماعه مع "سوغا" في طوكيو.وقال بارك إنه نقل رغبة مون في تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو، واستمع إلى آراء سوغا الجيدة بشأن كوريا الشمالية وغيرها من القضايا، وشرح مواقف سيول بشكل كامل.وفيما يتعلق بقضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، قال بارك إن قادة البلدين متفقون على ضرورة حل هذه القضية، وسوف تسير الأمور على ما يرام إذا استمر الحوار.وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه"، قال سوغا إن التعاون الوثيق بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك مع الولايات المتحدة، ضروري في التعامل مع التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية. وطلب سوغا استمرار دعم سيول لجهود اليابان من أجل ضمان إعادة مواطنيها الذين اختطفتهم كوريا الشمالية، كما اتفق الجانبان على ضرورة تعاون البلدين بشكل وثيق في الرد على الأمور المتعلقة بكوريا الشمالية.