الرئيس الكوري يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أمس الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون بشأن تغير المناخ.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن "جونسون" دعا "مون" لحضور قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة التي ستعقد في بريطانيا العام القادم. ومن جانبه أعرب "مون" عن تقديره للدعوة وبدوره دعا "جونسون" إلى حضور قمة "بي 4 جي" القادمة التي تخطط كوريا الجنوبية لاستضافتها في شهر مايو من العام القادم. ويذكر أن عبارة "بي 4 جي" تشير إلى "المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030"، هي مبادرة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى معالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وكان من المقرر عقد هذه القمة في الأصل في شهر يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى العام القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تغير المناخ، وقال مون إنه أكد التزامه بمعالجة هذه المشكلة من خلال الإعلان عن خطة 2050 للحياد الكربوني، معربا عن أمله في أن يتعاون البلدان بشكل وثيق لتحقيق هذا الهدف.