فرض عقوبات مشددة على رؤساء شركات مالية بسبب فضيحة لايم

قررت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية فرض عقوبات مشددة على رؤساء سابقين وحاليين في بعض شركات الأوراق المالية التي باعت منتجات شركة "لايم" لإدارة الأصول المالية.وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا للجنة العقوبات التابعة لها أمس الثلاثاء حيث قررت فرض عقوبات على كل من شركة "شين هان" للاستثمار، وشركة "كيه بي" للأوراق المالية، وشركة "ديه شين" للأوراق المالية، البائعين الرئيسيين لأموال شركة "لايم". وفي هذا السياق، قررت هيئة الرقابة المالية فرض عقوبات مشددة على أربعة مدراء تنفيذيين سابقين وحاليين في هذه الشركات الثلاث.وتنص هذه العقوبات على وقفهم عن العمل، وهي ثاني أقوى عقوبة من عقوبات الهيئة، التي تتضمن خمسة مستويات والتي يمكن فرضها على المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية بسبب ممارسة أعمال غير قانونية، أما أشد عقوبة فهي الفصل، بينما تشمل العقوبات الثلاث الأخرى التوبيخ والإنذار والتحذير. ويتم منع أولئك الذين يتلقون عقوبات التوبيخ أو الإنذار أو الوقف، من العمل في الشركات المالية المحلية.وسوف سيقرر رئيس هيئة الراقبة المالية" يون سوك هيون" ما إذا كان سيقبل بنتيجة لجنة العقوبات في وقت لاحق.