كوريا الجنوبية تعاني من أكبر خسارة في الوظائف منذ ستة أشهر في أكتوبر

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فقدت كوريا الجنوبية أكبر عدد من الوظائف منذ ستة أشهر في شهر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى تمديد سلسلة الخسائر في سوق التوظيف إلى ثمانية أشهر، وذلك وسط استمرار وباء كورونا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، إن عدد الحاصلين على وظائف بلغ مليونين و710 آلاف شخص الشهر الماضي، بانخفاض قدره 421 ألفا مقارنة بالعام السابق. ويعد هذا هو أكبر انخفاض منذ شهر أبريل الماضي، عندما بلغ حكم الانخفاض 476 ألفا. وقال التقرير إن الوظائف ظلت تنخفض لمدة ثمانية أشهر متتالية، منذ شهر مارس، وهي أيضا أطول فترة انخفاض منذ أن سجلت كوريا خسائر في الوظائف لمدة ثمانية أشهر بدءا من شهر يناير من عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.وانخفض معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1,3% على أساس سنوي، ليصل إلى 60,4%، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012. وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة 0,7% على أساس سنوي إلى 3,7% في أكتوبر، مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 164 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من مليون. ووصل عدد السكان غير النشطين اقتصاديا، أي الأشخاص القادرين على العمل ولكنهم يختارون عدم البحث عن وظائف، إلى 16 مليونا و700 ألف شخص، بزيادة مقدارها 508 آلاف على أساس سنوي.