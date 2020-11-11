كوريا الجنوبية تبلغ عن الحالة الثالثة من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى، وأصدرت تحذيرا في هذا الصدد.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنها اكتشفت سلالة "إتش 5 إن 8" من فيروس إنفلونزا الطيور، في عينات تم جمعها من الطيور البرية يوم 3 نوفمبر في منطقة "تشون آن"، التي تقع في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، على بعد 92 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول.وجاء هذا الاكتشاف بعد تأكيد العثور على نفس السلالة في نفس المدينة يوم 25 أكتوبر، وكانت تلك أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى منذ 32 شهرا. وتم الإبلاغ عن الحالة الثانية في "يونغ إين"، جنوبي سيول، بعد ثلاثة أيام.وقالت وزارة الزراعة إنها قررت فرض إجراءات حجر صحي مشددة في المنطقة التي اكتشفت فيها أحدث حالة إصابة، وبالتالي سيتم حظر السفر على الأشخاص والسيارات في دائرة نصف قطرها 500 متر في تلك المنطقة. كما أصدرت الوزارة تحذيرا من أنفلونزا الطيور شديدة العدوى، مشيرة إلى زيادة مخاطر انتشار الفيروس.