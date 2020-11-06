20% زيادة في صادرات كوريا في الأيام العشرة الأولى من نوفمبر

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ارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 20% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، مما رفع من الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي رغم استمرار جائحة كورونا عالميا.ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 14,1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 20,1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبالمقارنة أيضا بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد عدد أيام العمل بنسبة 0,5%. وبالنظر إلى هذا الارتفاع، نما متوسط الصادرات اليومية خلال فترة العشرة أيام الأولى من نوفمبر الجاري بنسبة 12,1%.وزاد حجم شحنات أشباه الموصلات بقرابة 32%، والسيارات بنسبة 8,3%، بينما تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 24%. وزاد حجم الشحنات المتجهة إلى الصين بنسبة 14,5%، والولايات المتحدة بنسبة 23,5%، بينما تراجع حجم الصادرات الكورية إلى اليابان بنسبة 7,4%.