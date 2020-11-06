شركة سيلتريون الكورية تجري تجارب ناجحة على دواء مضاد لفيروس كورونا

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قال "سو جونغ جين" رئيس مجموعة "سيلتريون" إن الدواء المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره المجموعة حاليا نجح في القضاء على الإصابة بالفيروس في غضون 4 أو 5 أيام، خلال التجارب السريرية.وأوضح "سو" هذه النتيجة للتجارب السريرية على الدواء "سي تي - بي 59" في مقابلة إذاعية اليوم مع راديو "إم بي سي".وخلال المقابلة أوضح "سو" أن الدواء نجح في القضاء على الفيروس في الجسم خلال 4 أو 5 أيام خلال التجارب السريرية، مشيرا إلى أن ذلك يحد من نسبة تطور حالة المصابين بالفيروس إلى الحالات الخطيرة أو تلف الأعضاء الداخلية.وقد سبق لسيلتريون أن قيمت سلامة وفاعلية الدواء المضاد وتغير الأعراض السريرية في 18 مريضا مصابين بالفيروس في حالات خفيفة، في 3 معامل للتجارب السريرية، حيث وجدت أن الدواء فعال في العلاج المبدئي، بما في ذلك تقليل الفترة من تناول الدواء وحتى الشفاء بنسبة 44% بالمقارنة مع الحالات العادية.وقال "سو" إنه يتم حاليا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، موضحا أن النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن ضمن المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي جرت على المرضى ذوي حالات الإصابة الخفيفة.وأضاف أنه إذا تم إثبات سلامة وفعالية الدواء في المرحلة الثانية من التجارب، فسوف تتقدم المجموعة بطلب للموافقة عليه في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أنها أنتجت بالفعل كمية من الدواء تكفي لحوالي 100 ألف مصاب.وأضاف أن هذه الكمية كافية للسوق الكورية، ولهذا فهي تخطط لإنتاج كمية تصل لحوالي مليوني جرعة من أجل بيعها في الخارج.