النائب العام يحتل المركز الأول في نسبة تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة القادمة

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أظهر استطلاع للرأي أن النائب العام "يون سوك يول" قد تغلب على كل من "لي ناك يون" رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، و"لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، اللذين كانا من أقوى المرشحين المحتملين للرئاسة القادمة في كوريا الجنوبية، حيث يحتل "يون" المركز الأول لأول مرة في نسبة التأييد الشعبي للمرشحين المحتملين.وفي الاستطلاع الذي أعلنت نتيجته اليوم، حصل النائب العام "يون" على تأييد بنسبة 24.7%، و"لي ناك يون" على 22.2 %، و"لي جيه يونغ" على 18.4 %.تجدر الإشارة إلى أن مكانة النائب العام أصبحت بارزة نتيجة للصراع مع بعض الرموز في المعسكر الحاكم بمن فيهم وزيرة العدل "تشو مي إيه"، منذ مسألة استقالة وزير العدل السابق "جو كوك" في العام الماضي، كما ارتفعت نسبة تأييده ارتفاعا كبيرا بعد أن كان قد أدلى بتصريحات قوية خلال جلسة تفتيش برلماني على النيابة العامة الشهر الماضي.وأشار بعض المحللين إلى أن هجوم المعسكر الحاكم ضد "يون" قد ساهم بشكل معاكس في رفع نسبة تأييده.