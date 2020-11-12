توقعات بتحسن العلاقات بين سيول وطوكيو في ظل إدارة بايدن

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قال خبير كوري جنوبي في الشؤون الخارجية إن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المرجَّح أن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.وفي ندوة استضافتها جمعية الصداقة الكورية اليابانية أمس الأربعاء، قال "جين تشانغ سو" الباحث البارز في معهد "سيجونغ"، إن هناك فرصا متزايدة لمساعدة الولايات المتحدة على إذابة جمود العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وتوقع أن تتبع إدارة "بايدن" طريقة إدارة "أوباما" في التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان.ودعا "جين" إلى التعاون بين الشركات في كوريا الجنوبية واليابان، مشيرا إلى تزايد التوتر بين واشنطن وبكين وتداعياته على سيول وطوكيو، وقال إنهما بحاجة أيضا إلى التعاون في القضية الكورية الشمالية، والمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التكاليف الدفاعية.وفيما يتعلق بتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، التي تعد حاليّا أكثر القضايا إثارة للخلاف بين البلدين، قال الباحث إنه يمكن التوصل إلى "تعليق مؤقت للوضع"، من خلال تعزيز المحادثات على مستوى العمل أو بعض التدابير الأخرى.