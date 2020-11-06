رئيس وكالة المخابرات يعرب عن تفاؤله بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني

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أعرب رئيس وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية عن تفاؤله بشأن احتمال استضافة سيول هذا العام قمة دول شمال شرق آسيا، وذلك بعد لقائه مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا". وفي مقابلة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء، تحدث مدير وكالة المخابرات الوطنية "بارك جي وان" عن بعض نتائج رحلته التي استمرت أربعة أيام إلى اليابان، والاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين هناك، بما في ذلك اجتماعه مع "سوغا" يوم الثلاثاء. وردّا على سؤال حول المحادثات التي أجراها مع "سوغا" بشأن القمة الثلاثية مع اليابان والصين، قال "بارك" إنها تتحرك في اتجاه جيد، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل، وقال إنه سيطلع الرئيس "مون جيه إين" على ما تم خلال الاجتماع، وأضاف أن الأمر متروك للقادة "لاتخاذ القرار". وأكد "بارك" صحة تقارير إعلامية يابانية ذكرت أنه اقترح على "سوغا" إعلانا مشتركا مع "مون" بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، مشابه لما أعلن في عام 1998 بين رئيس كوريا الجنوبية آنذاك "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني آنذاك "كيزو أوبوتشي".وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد قالت إن الاقتراح قوبل بردود فعل سلبية من "سوغا" ومسؤولين آخرين في طوكيو، حيث طالبوا كوريا باتخاذ إجراءات لحل القضايا الثنائية العالقة، مثل قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.لكنَّ بارك فند تلك الشكوك، مشيرا إلى "الإرادة القوية" عند قادة البلدين لحل هذه القضايا، وأضاف أن الاتصالات على مستوى العمل بين الجانبين جارية.كما قال إن أجواء محادثاته مع "سوغا" كانت جيدة إلى درجة أن رئيس الوزراء الياباني لم يتمالك نفسه من الضحك ثلاث مرات.