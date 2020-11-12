بايدن يزور النصب التذكاري للحرب الكورية في يوم قدامى المحاربين

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قام الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بزيارة للنصب التذكاري لقدامى المحاربين في الحرب الكورية أمس الأربعاء، ح إكليل من الزهور.واستغرقت الزيارة 15 دقيقة، وضع خلالها "بايدن" أكاليل الزهور على النصب التذكاري، ولم يدل بأي تصريحات، لكنه نشر يث تحتفل الولايات المتحدة بيوم المحاربين القدامى.وزار "بايدن" وزوجته "جيل بايدن" النصب التذكاري للحرب الكورية في فيلادلفيا، لوضعتغريدة على تويتر قال فيها إن الولايات المتحدة تكرم خدمة أولئك الذين ارتدوا الزي العسكري الأمريكي.وتعهد "بايدن" بأن يكون قائدا أعلى يحترم تضحيات المحاربين القدامى ويفهم ما قدموه من خدمات وألا يخون القيم التي قاتلوا بشجاعة دفاعا عنها.ومن جانبه أشاد الرئيس "دونالد ترامب" بجنود بلاده الذين سقطوا في الحروب، وذلك في حفل لوضع إكليل من الزهور أقيم في مقبرة "أرلنغتون" الوطنية.ولم يدل "ترامب" بأي تصريحات في أول ظهور رسمي له منذ يوم الانتخابات.