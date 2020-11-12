وفد برلماني كوري جنوبي يزور اليابان

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من المقرر أن يقوم وفد برلماني كوري بزيارة إلى اليابان اليوم الخميس لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين، وسط التوتر الناجم عن النزاعات التجارية والقضايا التاريخية.وقال اتحاد البرلمانيين الكوريين اليابانيين إن النائب "كيم جين بيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم سيرأس الوفد المكون من سبعة أعضاء، في زيارة تستغرق 3 أيام.وفي أول زيارة من نوعها منذ تولي رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" منصبه في سبتمبر، سيلتقي النواب مع نظرائهم اليابانيين في اتحاد البرلمانيين من كوريا الجنوبية واليابان.ومن المتوقع أن يبحث الوفد الكوري طرق تخفيف الصراع المستمر حول قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، كما سيسعى إلى الالتقاء برئيس الوزراء "سوغا" أيضا.