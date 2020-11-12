أكبر انخفاض في مؤشر أسعار الصادرات الكورية منذ ما يقرب من عامين

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انخفضت أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، لتسجل أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، انخفض مؤشر أسعار الصادرات مقوما بالعملة المحلية، بنسبة 2.6% الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه في شهر سبتمبر.وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا شهريا منذ أغسطس، كما كان ذلك الانخفاض هو الأكبر منذ ديسمبر 2018، عندما تراجع المؤشر بنسبة 2.8%.وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 6.4%، مسجلا انخفاضا للشهر السابع عشر على التوالي، على أساس سنوي.وأرجع مسؤول في البنك المركزي سبب الانخفاض الحاد في أكتوبر إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض أسعار النفط.وانخفض مؤشر أسعار الواردات أيضا بنسبة 2.6% على أساس شهري في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي، بسبب تراجع أسعار النفط.