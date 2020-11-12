وكالة الطاقة الذرية تصف أنشطة كوريا الشمالية بأنها مصدر للقلق الشديد

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أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء استمرار الأنشطة النووية لكوريا الشمالية، ووصفتها بأنها تدعو إلى "القلق الشديد".وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو غروسي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء بأن استمرار البرنامج النووي الكوري الشمالي يعتبر انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وقال إن هذا أمر مؤسف للغاية.وأضاف "غروسي" أن وكالته تواصل رصدها لأنشطة كوريا الشمالية عن بعد من خلال المعلومات المتاحة المتوفرة، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، وحثَّ بيونغ يانغ على الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.ومن جانبه ندد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" بتصريحات "غروسي"، وقال إن التقرير السنوي للوكالة "مليء بالكذب والتلفيق"، كما وصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مجرد أداة سياسية بيد الدول الغربية، وأن كوريا الشمالية لن يكون لها أي تعامل مع الوكالة طالما أنها ظلت معادية لبلاده.