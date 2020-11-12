مون يشارك في مؤتمرات آسيان ويكشف عن السياسة الجنوبية الجديدة

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من المقرر أن يشارك الرئيس "مون جيه إين" في سلسلة من مؤتمرات القمة مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، اعتبارا من يوم الخميس.وفي هذا الإطار، سيحضر "مون" قمة كوريا الجنوبية مع آسيان عبر الفيديو بعد ظهر اليوم الخميس، حيث سيتم مناقشة التعاون بين كوريا والدول الأعضاء في آسيان في مكافحة فيروس كورونا وبعض القضايا الأخرى.وعلى وجه الخصوص، يخطط "مون" للكشف عن "استراتيجية السياسة الجنوبية الجديدة الإضافية"، التي تتكون من سبعة اتجاهات استراتيجية تتعلق بالتعاون الشامل في الصحة والطب.ومن المقرر أن يعقد "مون" غدا الجمعة قمة مع قادة دول نهر ميكونغ الخمس، وهي فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة.كما سيشارك "مون" يوم السبت في قمة آسيان زائد ثلاثة، وقمة شرق آسيا، التي سيحضرها أعضاء آسيان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان.وسوف يوقع "مون" يوم الأحد على اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي يُتوقع أن تصبح أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم.