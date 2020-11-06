الاجتماع الثاني لوزيري البيئة الكوري والصيني

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اتفقت وزارتا البيئة الكورية الجنوبية والصينية على تعزيز التعاون من أجل تقليل الغبار الدقيق وتوسيع التبادلات السياسية والتقنية من أجل تحقيق الحياد الكربوني.وصرحت وزارة البيئة الكورية بأنها عقدت الاجتماع السنوي الثاني بين وزيري البيئة الكوري الصيني أمس حيث ناقش الوزير الكوري "جو ميونغ ليه" ونظيره الصيني "هوانغ رونتشو" سبل التعامل مع مشكلة الغبار الدقيق وتعزيز التعاون البيئي بما في ذلك تحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب مشكلة تغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.وفيما يتعلق بالتعامل مع مشكلة الغبار الدقيق، أوضحت الوزارة الكورية أن الطرفين قيّما تنفيذ خطة "تشونغ تشون" الكورية الصينية لتحسين جودة الهواء واتفقا أيضا على تنفيذ خطة التعامل الموسمي مع الغبار الدقيق، كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مشروع تخفيض حجم الغبار الدقيق وتبادل المعلومات عن التنبؤات الجوية.وحول التعامل مع تغير المناخ، قالت إن البلدين قررا تعزيز التعاون في مجال التعامل مع الأزمة المناخية بما فيها الصفقة الجديدة الخضراء القائمة على أساس إعلان البلدين عن الحياد الكربوني، وتشكيل مجلس خاصة لتبادل السياسات والتقنيات ذات الصلة.علاوة على ذلك قرر الطرفان تعزيز التعاون الدولي للتغلب على جائحة كورونا والأزمة المناخية والبيئية في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي التي ستعقد في مدينة "كون مينغ" الصينية في شهر مايو من العام القادم.