بدء فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامات من الغد

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بدءا من الغد الجمعة، سيتوجب دفع غرامة على الذين لا يرتدون كمامات في مرافق الاستخدام المتعدد مثل وسائل النقل العام والجهات الطبية والصيدليات.وقال مركز التعامل مع الأوبئة اليوم إنه سيتم فرض غرامة على مخالفة تعليمات الوقاية من الأوبئة بما في ذلك عدم ارتداء الكمامات بدءا من الغد حسب تعديل قانون الوقاية من الأوبئة، حيث تنتهي اليوم فترة التجربة ذات الصلة التي استمرت شهر واحدا.وتضم المرافق والأماكن التي يتوجب فيها ارتداء الكمامات ضمن المستوى الأول من نظام التباعد الاجتماعي 23 نوعا من مرافق الإدارة المركزية والعامة ووسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات والمظاهرات والجهات الطبية والصيدليات ومرافق الرعاية الاجتماعية ومرافق الحماية النهارية والليلية والمنشآت الدينية.كما يتوجب ارتداء الكمامات في مراكز الاتصالات الهاتفية ومراكز التوزيع والاستادات الرياضية الداخلية والتجمعات والفعاليات التي يحضرها أكثر من 500 شخص.وسيتم فرض 100 ألف وون على الأكثر كغرامة على المخالفين.