الحكومة الكورية تتوقع تأثيرات إيجابية لانتخاب بايدن على الاقتصاد الدولي

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توقعت الحكومة الكورية أن يؤثر انتخاب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الدولي بما في ذلك الاقتصاد الكوري، مشيرة إلى أن تعزيز المعايير الخاصة بتغير المناخ والصراع التجاري الأمريكي الصيني كلها عناصر تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري.جاء ذلك في اجتماع مشترك لمركز التعامل مع الطوارئ الاقتصادية والوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي"، اليوم في مكتب الحكومة في العاصمة سيول.وكان هذا الاجتماع هو الأول الذي تعقده الوزارات الاقتصادية لبحث نتائج الانتخابات الأمريكية، وقد توصلت فيه للتوقعات بالتأثير الإيجابي لفوز بايدن على الاقتصاد الكوري.وأشار هونغ خلال الاجتماع إلى ما توصلت إليه البنوك الاستثمارية والمنظمات الدولية من أن انتخاب بايدن سيسهم في تخفيف الغموض الدولي وتعزيز تداعيات التوسيع المالي الأمريكي وتحسين الظروف التجارية الدولية مما سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الدولي.وفيما يتعلق بالاقتصاد الكوري، قال هونغ إن زيادة حجم التجارة الناتجة عن انتخاب بايدن ستؤثر إيجابيا على الاقتصاد المحلي، كما سيسهم تقلص التغيرات في الأسواق المالية العالمية والأمريكية في استقرار السوق المالية المحلية.