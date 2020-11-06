عدم ظهور الزعيم الكوري الشمالي علنا لأكثر من عشرين يوما

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تبين أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" لم يظهر علنا منذ 23 يوما، لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قالت إن ذلك ليس أمرا غير طبيعي.وردا على سؤال توجه به صحفيون في هذا الشأن، قال مسؤول في وزارة التوحيد إن الوزارة لا تعطي معنى خاصا لهذا الأمر، لأن الزعيم الكوري الشمالي كان قد قام سابقا بأنشطة غير علنية على مدار أكثر من 20 يوما عدة مرات من قبل.وأشار إلى أن عدم ظهور كيم علنا لمدة تزيد على 20 يوما من قبل قد أثار ضجة عالمية، حيث تدفقت الكثير من الشائعات عن سوء صحته بسبب عدم ظهوره لفترة، ثم تبين زيف تلك الشائعات.الجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كان قد زار مجمع مقابر الجنود الصينيين في منطقة "هويتشانغ" بمقاطعة جنوب بيونغ آن بمناسبة الذكرى السبعين على مشاركة الجيش الصيني في الحرب الأهلية الكورية، ولم يظهر بعدها علنا لمدة 23 يوما.وفيما يتعلق بعدم إبداء بيونغ يانغ أي رد فعل إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال المسؤول إن هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها رد فعل بيونغ يانغ على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.