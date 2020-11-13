توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.6% في عام 2021

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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.6% في العام القادم، وأن يصل مؤشر البورصة القياسي إلى مستوى 2800 نقطة.وفي توقعات البنك لكوريا الجنوبية وتايوان الصادرة أمس الخميس، قال البنك العالمي إن تحسن وضع وباء كورونا وتخفيف التوترات التجارية سيساعد البلدين الآسيويين على التعافي السريع.وأشار البنك إلى أن الطلب الخارجي سيسهم في حوالي ثلاثة أخماس نمو الناتج المحلي لكوريا الجنوبية في العام القادم، موضحا أن توقعاته أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن متوسط السوق.وقال إن استقرار الوضع المتعلق بجائحة كورونا على خلفية دعم السياسات النشط سيساعد أيضا على انتعاش الطلب المحلي، متوقعا أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 3.5% في كوريا الجنوبية في العام القادم.كما توقع البنك أن يرتفع مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا "كوسبي"، الذي وصل عند الإغلاق أمس الخميس عند 2475.62 نقطة، إلى مستوى 2800 نقطة في العام القادم.