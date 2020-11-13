كوريا واليابان تناقشان القضايا الثنائية من خلال محادثات نواب الوزراء

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ناقش نائبا وزيري الخارجية في كوريا الجنوبية واليابان مجموعة واسعة من القضايا أمس الخميس عبر الهاتف.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن "تشيه جونغ كون" أجرى أول محادثات هاتفية له مع نظيره الياباني "تاكيو أكيبا" في وقت سابق من الأمس.وقيم الجانبان التبادلات والحوار المستمر بين البلدين، منذ أن أكد الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا" عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية وذلك خلال محادثات عبر الهاتف يوم 24 سبتمبر الماضي.كما اتفق النائبان على الحاجة إلى التواصل الوثيق والحوار بين حكومتي البلدين فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، وأولمبياد طوكيو في العام القادم.وفيما يتعلق بقضية ضحايا العمل القسري، أكد "تشيه" من جديد موقف سيول واحترامها لأحكام القضاء، وحث اليابان على سرعة إلغاء القيود التجارية المفروضة ضد سيول، بينما نقل "أكيبا" موقف طوكيو من هذه القضية.