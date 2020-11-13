سيول تشرح سياساتها بشأن كوريا الشمالية لمساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب

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قالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إنها أطلعت الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" على سياسات حكومة كوريا الجنوبية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، ومن بينها جهودها لإنهاء الحرب الكورية رسميّا.وأدلت "كانغ" بتلك التصريحات للمراسلين عند وصولها إلى مطار "إنتشون" الدولي أمس الخميس في ختام رحلتها التي استغرقت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة، حيث تواصلت مع العديد من أعضاء الفريق الانتقالي لـ"بايدن"، ومن بينهم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطييْن "كريس كونز" و"كريس ميرفي".وقالت الوزيرة إن مساعدي "بايدن" الذين التقتهم دعموا منذ فترة طويلة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن المرجح أن يلعبوا أدوارا مهمة في الإدارة الأمريكية القادمة، وقد أجابت عن أسئلتهم حول سياسات سيول، وطلبت منهم مواصلة العمل من أجل تطوير التحالف ليكون أكثر صلابة.وأشارت "كانغ" إلى أنه لم يتم تأكيد أي خطة بعد بشأن موعد اجتماع الرئيس "مون جيه إين" مع "بايدن".وأشارت أيضا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الجنوبية، لكن سيول وبكين تواصلان المناقشات لترتيب الزيارة بسرعة، بمجرد استقرار وضع جائحة كورونا.