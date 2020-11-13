عدد حالات الوفاة يوميا بسبب كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 2000

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سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألفي حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا أول من أمس الأربعاء، وسط استمرار الجائحة في جميع أنحاء العالم.ووفقا لبيانات أصدرتها جامعة "جونز هوبكنز"، بلغ عدد حالات الوفاة يوم الأربعاء وحده 2005 حالات وفاة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الوفيات اليومية مستوى ألفين منذ يوم 6 مايو، خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء هناك.كما سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيّا جديدا في عدد الإصابات اليومية، حيث أبلغت عن 143 ألفا و231 حالة يوم الثلاثاء، وقد ظل العدد اليومي للإصابات فوق مستوى 100 ألف لليوم التاسع على التوالي.وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيّا آخر في دخول المستشفيات يوم الثلاثاء أيضا، حيث نُقِل حوالي 65 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.