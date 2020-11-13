الرئيس مون يكشف عن استراتيجية السياسة الجنوبية الجديدة الإضافية

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حضر الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس قمة عبر الفيديو مع قادة الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وخلال مناقشة التعاون في مكافحة جائحة كورونا، قال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية شاركت خبراتها وتجربتها الناجحة في الحجر الصحي مع الدول الأخرى، وسوف تواصل تقديم المساعدة بنشاط إلى دول آسيان.كما كشف الرئيس عن "استراتيجية السياسة الجنوبية الجديدة الإضافية"، وهي ترقية لمبادرة السياسة الجنوبية الجديدة التي تم الكشف عنها قبل ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تعميق العلاقات مع جنوب شرق آسيا.وتتكون الاستراتيجية من سبعة اتجاهات استراتيجية، بما في ذلك التعاون الشامل في الصحة والطب.وأكد الرئيس "مون" أيضا على سعي سيول من أجل إقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى جهودها للحجر الصحي والتعاون الصحي بين دول شمال شرق آسيا، داعيا إلى دعم آسيان في هذه الجهود.ومن المقرر أن يعقد "مون" اليوم الجمعة قمة مع قادة دول نهر ميكونغ الخمس، وهي: فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.