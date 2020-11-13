تأكيد إصابة مدير مدرسة في كانغ وان بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

تم تأكيد إصابة مدير وثلاثة نواب للمدير في بعض المدارس الابتدائية في مقاطعة "كانغ وان" بفيروس كورونا أمس الخميس، مما أدى إلى إغلاق عشرات المدارس في المنطقة.ووفقا لمكتب التعليم في مقاطعة "كانغ وان"، فإنَّ المسؤولين التعليميين الأربعة يعملون في مدارس ابتدائية في "وان جو" و"هوا تشون" و"هونغ تشون".وتبين أن المصابين الأربعة بالفيروس قد حضروا جلسة لتدريب المعلمين مؤخرا، أو زاروا نفس المدرسة، كما يقال إنهم تواصلوا واختلطوا بعدد من المعلمين قبل تأكيد إصابتهم بالمرض.وقرر مكتب التعليم إغلاق 20 مدرسة ابتدائية وأربع مدارس إعدادية في المنطقة مؤقتا اليوم الجمعة، بحيث يتم تقديم الدروس عبر الإنترنت.وتمثل المدارس الابتدائية المتضررة نسبة 5.3% من بين 376 مدرسة ابتدائية في المقاطعة.