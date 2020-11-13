انعقاد الحوار الدبلوماسي والدفاعي بين كوريا والإمارات في سيول

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الحوار الخارجي والدفاعي بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد عقد أمس الخميس في سيول.وجرى خلال الحوار تبادل الآراء حول سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية والصحية والزراعية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المحافل الدولية والأوضاع الدولية الراهنة، بما في ذلك الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.وترأس الجانب الكوري كل من مدير إدارة الشؤون الأفريقية وشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية "كو كيونغ سوك"، ومدير إدارة السياسات الدولية بوزارة الدفاع "كيم سانغ جين"، في حين ترأس الجانب الإماراتي الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع "فلاح محمد القحطاني"، ومدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية "أحمد الهاملي"، بالإضافة إلى السفير "عبد الله النعيمي" سفير الإمارات لدى كوريا.وتقاسم الجانبان الآراء حول أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والدفاعية، واتفقا على تنظيم اجتماع على مستوى نائب الوزير من وزارتي الخارجية والدفاع، في وقت مناسب من العام القادم.