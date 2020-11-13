مجموعة هان جين تدرس الاستحواذ على شركة آسيانا

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تدرس مجموعة "هان جين" التي تمتلك شركة الخطوط الجوية الكورية، أكبر شركة طيران في البلاد، الاستحواذ على شركة آسيانا الجوية المثقلة بالديون.ووفقا لمصدر مطلع على الطيران والصناعات المالية يوم الخميس، فإن مجموعة "هان جين" تجري محادثات مع بنك التنمية الكوري الحكومي، وهو الدائن الرئيسي لشركة آسيانا، لشراء ثاني أكبر شركة طيران في البلاد.وقال المصدر إن الاستحواذ سيكون حلّا لمشاكل كلتا الشركتين الجويتين، وأن قضية الاحتكار لن تمثل مشكلة نظرا لأنه وقت صعب لصناعة الطيران.ومن جانبه صرح بنك التنمية الكوري في بيان صحفي بأن الصفقة مع "هان جين" تعد أحد الخيارات المختلفة قيد الدراسة، ولكن لم يتم تحديد أي منها في هذه اللحظة.كما قال مسؤول في مجموعة "هان جين" إنه لا يمكن تأكيد هذه الأنباء الآن.