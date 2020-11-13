وفد برلماني كوري يلتقي برئيس الوزراء الياباني

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من المقرر أن يقوم وفد برلماني كوري جنوبي بزيارة مجاملة إلى رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" اليوم الجمعة.وسوف يزور النائب "كيم جين بيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم، والذي يرأس الوفد المكون من سبعة أعضاء من اتحاد البرلمانيين في كوريا الجنوبية واليابان، المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، بعد ظهر اليوم الجمعة.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها "سوغا" مع نواب كوريين جنوبيين منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي.ويتركز الانتباه على هذا الاجتماع الذي قد يتطرق إلى مناقشة سبل حل النزاعات بين البلدين حول قضية العمل القسري في زمن الحرب.ويأتي هذا الاجتماع المخطط له بعد يوم من لقاء النواب الكوريين الجنوبيين مع نظرائهم اليابانيين في طوكيو، حيث قال النائب "كيم" إن دور السياسيين هو تغيير طريقة التفكير وخلق الظروف والبيئات التي يمكن أن تساعد القادة في حل القضايا المعلقة.