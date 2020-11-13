انتعاش تدريجي للصادرات الكورية وسط عدم اليقين في الاقتصاد الحقيقي

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قالت وزارة المالية الكورية في تقرير أصدرته اليوم الجمعة إن الاقتصاد الكوري بدأ يتمتع في الآونة الأخيرة بانتعاش تدريجي في الصادرات والصناعات التحويلية والاستهلاك والاستثمار، لكن عدم اليقين في الاقتصاد الحقيقي لا يزال قائما بسبب عودة انتشار فيروس كورونا واستمرار تباطؤ وتيرة الانتعاش في صناعات الخدمات والتوظيف.وكانت وزارة المالية قد قالت في تقريرها السابق في شهر أكتوبر الماضي إن الاقتصاد الكوري يعاني من وتيرة انتعاش متباطئة في الاستهلاك والتوظيف.وأشار التقرير إلى أن التوقعات بشأن تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا بدأت تشهد زيادة في الآونة الأخيرة رغم زيادة القلق من تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا وتعزيز إجراءات الحجر الصحي في الدول المتقدمة الرئيسية.وأكدت وزارة المالية أنها ستبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا وإدارة الإنفاق المالي والاستثماري وتنشيط الاستهلاك المحلي وتعزيز الصادرات.وطبقا لبيانات تتعلق بالاستهلاك في شهر أكتوبر الماضي، زاد حجم مبيعات المتاجر الكبيرة بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن شهد انخفاضا للشهر الثالث على التوالي منذ يوليو الماضي.وزاد حجم المبيعات على الإنترنت بنسبة 26.6%، وقيمة الموافقة على بطاقة الائتمان بنسبة 5.2%، وهو ما يشير إلى انتعاش الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية.وبلغ مؤشر ثقة المستهلك 91.6 نقطة في أكتوبر الماضي، بزيادة 12.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، متجاوزا لأول مرة 90 نقطة منذ تفشى فيروس كورونا.