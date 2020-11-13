سيول وبكين تجريان مشاورات حول زيارة شي جين بينغ لكوريا

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صرحت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بأن حكومتي كوريا الجنوبية والصين تجريان مشاورات حاليا لتحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول في أسرع وقت ممكن بعد استقرار وضع كورونا.وأضافت "كانغ" في تصريح أدلت به للصحفيين أمس الخميس فور وصولها إلى مطار إنتشون الدولي قادمة من الولايات المتحدة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد زيارة الرئيس الصيني "شي" إلى كوريا الجنوبية.وكانت وكالة يونهاب الكورية للأنباء قد ذكرت نقلا عن مصدر في بكين قوله إن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات لزيارة الرئيس "شي" إلى سيول في أواخر نوفمبر الجاري أو قبل منتصف ديسمبر القادم.وفيما يخص زيارتها إلى واشنطن، قالت الوزيرة "كانغ" إنها أجرت لقاءات مع المسؤولين المقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" وقدمت لهم شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وعلاقة التحالف بين سيول وواشنطن.