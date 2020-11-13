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السياسية

كوريا الجنوبية تكمل نشر مدافع هاوتزر من طراز كي-9

Write: 2020-11-13 13:10:06Update: 2020-11-13 13:14:31

كوريا الجنوبية تكمل نشر مدافع هاوتزر من طراز كي-9

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنها أكملت نشر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي-9" بعد عشرين عاما من أول نشر لها في البلاد في عام 2000.
وكانت شركة "هان هوا" الكورية للصناعات الدفاعية قد قامت بتطوير مدافع "كي-9" التي يصل عيارها إلى 155 ملليمترا بتقنية كورية خاصة في عام 1998 بالتعاون مع معهد الأبحاث الدفاعية الكوري، وتم نشر هذه المدافع لأول مرة في عام 2000.
وقالت الوكالة إن مدافع هاوتزر "كي-9" قد تم تصديرها لمختلف الدول في أوربا وآسيا.
وأكد مسؤول في الوكالة أن مشروع تطوير مدافع "كي-9" كان قد تم تنفيذه بشكل ناجح من التصميم إلى الإنتاج التجاري بالتعاون المشترك بين القطاعات الحكومية والعسكرية والصناعية والأكاديمية، مؤكدا على أن الوكالة ستبذل جهودا مستمرة لتحسين أداء تلك المدافع. 
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