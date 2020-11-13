الحكومة الكورية تؤكد أن المفاوضات لشراء لقاحات كورونا تجري بشكل سلس

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عقد أمس الخميس أول اجتماع للجنة الاستشارية الخاصة بشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تم تناول القضايا المتعلقة بسلامة اللقاحات التي لا تزال قيد التطوير، وفاعليتها، وأسعارها، وطريقة نقلها، وموعد توزيعها .يشار إلى أن الحكومة الكورية تهدف إلى ضمان الحصول على كمية من اللقاحات تكفى لتطعيم 60% من سكان البلاد، حيث تسعى سلطات الحجر الصحي لضمان كمية كافية من اللقاحات من خلال توقيع صفقات مسبقة مع الشركات العالمية التي تقوم بتطوير لقاحات فيروس كورونا.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد نجحت في ضمان الحصول على ثلث الكمية التي تحتاج إليها من خلال منظمة دولية معروفة باسم "صندوق كوبكس" الذي هو الجهة المسؤولة عن شراء اللقاحات الآمنة وتوزيعها على دول العالم.