كوريا تخسر أمام المكسيك في مباراة ودية لكرة القدم

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خسر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم أمام منتخب المكسيك بهدفيْن مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة ودية أقيمت أول من أمس السبت، بعد أن ثبتت إصابة بعض أعضاء الفريق الكوري بفيروس كورونا.وقد بدأ منتخب كوريا بقوة في المباراة التي أقيمت في ملعب "فينر نيوستاد" في جنوب العاصمة النمساوية فيينا، حيث سجل المهاجم الكوري "هوانغ أوي جو" الهدف الأول في الدقيقة 21 من المباراة، وأهدر المنتخب الكوري الجنوبي ثلاث فرص للتهديف في ثلاث دقائق في الشوط الثاني، ثم أضاف "كوان كيونغ وان" هدفا قرب نهاية المباراة.وقد ثبتت إصابة ستة لاعبين من الفريق الكوري الجنوبي بفيروس كورونا قبل المباراة. وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم إنه أجرى مناقشات مع الاتحاد المكسيكي وكذلك الاتحاد النمساوي بشأن إقامة المباراة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بأن تتم في موعدها المحدد.وأوضح الاتحاد الكوري لكرة القدم أن ستة لاعبين إلى جانب مسؤول إداري، قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام في النمسا، ولن يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن تظهر نتائج اختباراتهم سلبية للفيروس.