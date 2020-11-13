عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كوريا يتجاوز 200 لليوم الثالث

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 200 حالة لليوم الثالث على التوالي، منها أكثر من 100 حالة محلية المصدر لليوم السادس على التوالي.وأعلنت الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 223 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 ألفا و769 شخصا.ومن بين الحالات الجديدة: 193 حالة إصابة محلية المصدر، منها 79 حالة في سيول، و39 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و20 حالة في مقاطعة كانغ وان، و13 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و10 حالات في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة جنوب تشولا، و6 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و4 حالات في مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و3 حالات في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وحالتان في مدينة ديجون، وحالة واحدة في كل من مدينة سيجونغ ومقاطعة شمال تشولا ومقاطعة جيجو.أما الـ30 حالة إصابة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.