الرئيس الكوري يوقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم

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وقّع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" وقادة 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم أمس الأحد على اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم.وتجمع هذه الاتفاقية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، بالإضافة إلى كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وقد وقّع قادة الدول الأعضاء الخمس عشرة في هذه الكتلة الاقتصادية على اتفاقية التجارة خلال أعمال القمة التي عقدت بينهم عبر الفيديو أمس، بعد ثماني سنوات من المفاوضات بشأن الاتفاقية، التي اكتملت مؤخرا. ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، قال الرئيس "مون" أمام القمة إن إطلاق هذا "التجمع الاقتصادي الضخم" على الرغم من جائحة كورونا، يدق ناقوس الخطر بشأن سياسات الحمائية التجارية العالمية، ويزيد من الوعي بأهمية التجارة الحرة. ومن جانبه وصف المكتب الرئاسي الكوري الاتفاقية بأنها فرصة لكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى ولزيادة تقدم صناعاتها.كما أصدر القادة المشاركون في القمة أمس بيانا مشتركا قالوا فيه إن هذه الاتفاقية أهمية كبيرة في إنشاء أنظمة تجارية واستثمارية مفتوحة وشاملة للتغلب على جائحة كورونا. ويذكر أن إجمالي عدد السكان في الدول الأعضاء في اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" يبلغ مليارين و260 مليون نسمة، أي حوالي 30% من إجمالي عدد سكان العالم.