نواب من الحزب الحاكم الكوري يتوجهون إلى الولايات المتحدة

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غادر ثلاثة نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس الأحد لعقد اجتماعات مع عدد من السياسيين الأمريكيين وقادة الكونغرس، بعد فوز "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية هناك.وغادر النائب "سونغ يونغ كيل" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، مع النائبيْن البرلمانيين من الحزب الديمقراطي "كيم هان جونغ" و"يون كون يونغ"، في رحلة للولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام. وقال "سونغ" قبيل مغادرته من مطار إنتشون الدولي للصحفيين إنه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قامت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة إلى الولايات المتحدة، وأنهم أول نواب كوريين يزورون الولايات المتحدة منذ الانتخابات. وأضاف أن هذا هو الوقت الذي تكون فيه التبادلات البرلمانية بين البلدين ضرورية بسبب الأهمية التي يوليها الرئيس المنتخب بايدن للعمليات البرلمانية.ويخطط النواب الثلاثة الأعضاء في فريق عمل الحزب الديمقراطي حول شبه الجزيرة الكورية، للالتقاء بالنائب "براد شيرمان" عضو اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول آسيا، والنائب "توماس سوتزي"، خلال تلك الزيارة.وأشار "سونغ" إلى أن النائب "شيرمان" هو أحد المرشحين الرئيسيين لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وأنهم سيناقشون القضية النووية الكورية الشمالية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.