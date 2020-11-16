زعيم كوريا الشمالية يظهر لأول مرة علنا منذ أسابيع

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ظهر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على الملأ لأول مرة منذ 25 يوما، حيث ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، إن "كيم" ترأس اجتماع المكتب السياسي الموسع في اليوم السابق حيث تمت مناقشة أوضاع وباء كورونا واستعدادات الحكومة لمكافحته. وأكد "كيم" على الحاجة إلى البقاء في حالة تأهب قصوى، كما أمر بتشديد أنظمة الطوارئ المضادة لفيروس كورونا.ويعد هذا أول ظهور علني لكيم منذ يوم 21 أكتوبر، عندما زار مقبرة في منطقة جنوب بيونغ يانغ للجنود الصينيين الذين سقطوا في الحرب الأهلية الكورية.وأشار التقرير إلى أن الاجتماع ناقش أيضا "الممارسات غير الاشتراكية في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع". وعلى وجه الخصوص، انتقد الاجتماع بشدة لجنة الحزب في جامعة بيونغ يانغ للطب لارتكابها جريمة خطيرة، واتهم المنظمات الأخرى ذات الصلة بالتقصير في أداء الواجب.