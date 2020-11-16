حكومة كوريا الجنوبية تعزز جهود الحجر الصحي قبل امتحان دخول الجامعات

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وسط الارتفاع المتواصل في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا، قررت الحكومة الكورية تنفيذ خطة لتشديد المراقبة على المدارس والمرافق الدراسية قبل إجراء الامتحان الوطني السنوي للالتحاق بالجامعات.وقد تم تأجيل اختبار القدرات الدراسية للجامعات، الذي كان مقررا له في الأصل يوم 19 نوفمبر، لمدة أسبوعين بعد التأجيلات المتكررة لبدء العام الدراسي الجديد، ومن المقرر الآن أن يتم إجراء الامتحان يوم 3 ديسمبر.وقالت وزيرة التعليم "يو أون هي" في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الحكومة ستفحص ما إذا كانت المدارس والمراكز الدراسية تعمل وفقا لإجراءات مكافحة وباء كورونا، اعتبارا من يوم الخميس.وسوف تعلن الوزارة مؤقتا عن الأسماء وطرق العدوى في حالة حدوث تفشي للفيروس. وتعتزم الوزارة أيضا نصح المدارس الحكومية بعدم إدارة فصول دراسية مباشرة اعتبارا من الخميس القادم، والطلاب بالامتناع عن زيارة هذه المرافق.