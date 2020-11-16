الرئيس مون يقول إن اتفاقية المشاركة الإقليمية ستسهم في تعزيز التعددية والتجارة الحرة

Photo : KBS News

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن ثقته في أن اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" سوف تسهم في استعادة التعددية العالمية وتطوير التجارة الحرة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إن الرئيس مون أدلى بذلك خلال القمة التي عقدت أمس عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا، وضمت قادة الدول الأعضاء في الاتفاقية. وقال الرئيس إن توقيع الاتفاقية سيفتح أكبر سوق للتجارة الحرة على مستوى العالم، كما سيسمح للدول الأعضاء، التي توجد شركاتها الناشئة وشركاتها الصغيرة في مراحل تطوير مختلفة، بصنع مستقبل الدول الأعضاء بشكل مشترك.وأعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تنضم الهند، التي انسحبت من مفاوضات الاتفاقية في العام الماضي، إلى الاتفاقية قريبا، وأن تبذل الدول الأعضاء الأخرى جهودا نشطة من أجل مشاركة الهند.ويذكر أن اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" تضم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وقد وقعت الدول الخمس عشرة على الاتفاقية أمس الأحد، لتشكل معا أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم، حيث تمثل جميعا حوالي ثلث سكان العالم.