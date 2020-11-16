لاعب الغولف الكوري إيم سونغ جيه يحتل المركز الثاني في الماسترز

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احتل لاعب الغولف الكوري الجنوبي "إيم سونغ جيه" المركز الثاني في بطولة الـ"ماسترز".ويعد "إيم" أول كوري جنوبي يلعب في المجموعة الأخيرة في بطولة الماسترز، وقد جاء في المركز الثاني مع اللاعب الأسترالي "كاميرون سميث" بمجموع نقاط 15 تحت المعدل 273، يوم أمس الأحد، في المباراة التي أقيمت في ملعب "أوغوستا ناشيونال" للغولف في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة.وكان أداء "إيم" هو أفضل أداء للاعب غولف آسيوي، متجاوزا المركز الثالث الذي حققه زميله الكوري الجنوبي "تشيه كيونغ جو" في عام 2004.وقد فاز اللاعب الأمريكي "داستن جونسون" بلقب "السترة الخضراء"، مسجلا رقما قياسيا بلغ 72 تحت المعدل 20، وهي أفضل درجة في تاريخ بطولات الماسترز.