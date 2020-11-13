مهرجان الكيبوب في الإمارات يجذب 160 ألف مشاهد عبر الإنترنت

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قالت الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية إن مهرجان الكيبوب الذي بدأ تنظيمه مساء يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري عبر قناة المركز الثقافي الكوري في أبوظبي على يوتيوب، قد جذب أكثر من 160 ألف مشاهد من مختلف الدول العربية خلال يومين.وقدم 26 فنانا وفرقة كورية عروضهم في هذا المهرجان الذي أقيم عبر الإنترنت احتفالا بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، بمن في ذلك فرقة "إن سي تي يو"، وفرقة "آسترو"، وفرقة "مومولاند".وقالت الوكالة إن أكثر من 10 آلاف من محبي الكيبوب كانوا متصلين الإنترنت بشكل مبكر منتظرين افتتاح المهرجان.وكانت كوريا الجنوبية والإمارات المتحدة قد خططتا لتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة مختلفة بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لكن تم إلغاء الفعاليات الميدانية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم بدلا من ذلك إقامة معظم الفعاليات المخططة عبر الإنترنت.وسيستمر عرض مهرجان الكيبوب حتى يوم الأربعاء القادم عبر قناة المركز الثقافي الكوري في أبوظبي على يوتيوب.