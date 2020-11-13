انطلاق عملية استحواذ كوريان إير على آسيانا

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بدأت عمليات استحواذ الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" على شركة "آسيانا" للطيران بشكل رسمي.وقامت الحكومة الكورية بإضفاء الطابع الرسمي على استحواذ "كوريان إير" على "آسيانا" في اجتماع عُقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بشؤون تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الكورية، حيث قرروا مشاركة بنك التنمية الكوري في عملية الاستحواذ بصفته مستثمرا ماليا.وبموجب هذا القرار، سيستثمر البنك 500 مليار وون نقدا و300 مليار وون أخرى على شكل سندات لشركة "هان جين كال"، لتستطيع من خلاله الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" التابعة لشركة "هان جين كال" شراء 30.77% من أسهم "آسيانا".ومن جانبها، عقدت شركة "هان جين كال" اجتماعا للمجلس التنفيذي لبحث القضايا المتعلقة باستحواذها على "آسيانا".ورغم قرار الحكومة بشأن الاستحواذ، لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب حلها من أجل تحقيق الاستحواذ.