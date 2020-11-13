تراجع الصادرات الكورية في أكتوبر بنسبة 3.8%

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تراجع حجم الصادرات الكورية مرة أخرى في شهر أكتوبر الماضي بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة حوالي 7% في الشهر الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر أكتوبر الماضي 44.9 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم الصادرات الكورية قد سجل زيادة بنسبة 3.6% في شهر فبراير الماضي، ثم شهد انخفاضا منذ شهر مارس ولمدة ستة أشهر متتالية، ثم انتعشت الصادرات بتحقيق زيادة نسبتها 7.3% في سبتمبر، لكنها تراجعت مرة أخرى في الشهر الماضي.أما متوسط حجم الصادرات اليومية في أكتوبر فارتفع إلى مليارين و140 مليون دولار، من مليارين و80 مليون دولار في سبتمبر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات شهد زيادة بنسبة 10.2%، والسيارات 7.1%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية 5.1%، فيما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 49.8%، والسفن 19.5%، والأدوات الإلكترونية المنزلية 12.6%.أما حجم الواردات فبلغ 39.1 مليار دولار في أكتوبر، لتحقق كوريا فائضا تجاريا يصل إلى 5.8 مليار دولار.