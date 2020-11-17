تغيير وزاري مرتقب في الحكومة الكورية

Photo : YONHAP News

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" استبدال ثلاثة أو أربعة وزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة.وصرحت مصادر مسؤولة في التكتل الحاكم لوكالة يونهاب للأنباء يوم أمس الاثنين، بأنه سيكون هناك تعديل وزاري طفيف في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.وأوضحت المصادر أن اثنين من أعضاء إدارة مون الذين تم تعيينهم في بداية ولاية الرئيس، وهما وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ووزيرة الأراضي "كيم هيون مي"، ستبقيان على الأرجح في الحكومة، بينما يتوقع أن يتم استبدال العضو الوحيد المتبقي من إدارة الرئيس مون الأصلية، وهو وزير الصحة "بارك ننغ هو".كما يتوقع أن يتم الإبقاء على كل من وزير العمل "لي جيه كاب" ووزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "لي جونغ أوك"، فيما سيتم تغيير كل من وزير التجارة والصناعة والطاقة "سونغ يون مو" ووزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة "بارك يونغ سون".وكان رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" قد قال في وقت سابق إنه سيتم إجراء تعديلين طفيفين قبل أوائل العام القادم، حيث تسعى إدارة مون إلى تعزيز الدعم العام قبل أن يدخل الرئيس عامه الخامس في المنصب في شهر مايو.